Следственный комитет возбудил дело против спонсора ФБК

Политика

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против бизнесмена Александра Хоменко. Следствие называет его «спонсором» Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Хоменко обвиняется по трем эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Поданным силовиков, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и «скрывается» на территории Украины, бизнесмен объявлен в розыск.

Александр Хоменко является руководителем ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис». По версии следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах эти компании заключили 10 госконтрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом по капитальному ремонту учебного заведения. В СК утверждают, что Хоменко и его соучастники «ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области» и похитили более 30 миллионов рублей, полученные в качестве оплаты по госконтрактам, пишет Московский комсомолец.