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ФАС установила максимальную стоимость вакцины от коронавируса

Антон Мельников
6 октября, 2020 20:28
1 мин
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sputnikvaccine.com

Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил, что цена за одну дозу российской вакцины от COVID-19 не будет превышать 1 тысячи рублей.

«ФАС России установит предельную цену на лекарство от коронавируса», — заявил Артемьев. По словам главы ФАС, для жителей России цена вакцины будет самой низкой в пределах референтных стран, передает URA.RU.

Ранее Владимир Путин рассказал о прививках от коронавируса двух высокопоставленных чиновниц.

темы
коронавирус
вакцина
ФАС
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