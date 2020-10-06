ФАС установила максимальную стоимость вакцины от коронавируса

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Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил, что цена за одну дозу российской вакцины от COVID-19 не будет превышать 1 тысячи рублей.

«ФАС России установит предельную цену на лекарство от коронавируса», — заявил Артемьев. По словам главы ФАС, для жителей России цена вакцины будет самой низкой в пределах референтных стран, передает URA.RU.

Ранее Владимир Путин рассказал о прививках от коронавируса двух высокопоставленных чиновниц.