Путин рассказал о прививках от коронавируса двух высокопоставленных чиновниц

Pixabay

Президент России Владимир Путин рассказал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова прошли вакцинацию от COVID-19.

«Я хочу поприветствовать Владимира Вольфовича, он сказал, что он сделал прививку. Хочу вас проинформировать, правда, может, и не стоило об этом говорить, но, тем не менее, и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», - сообщил глава РФ на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Путин добавил, что после укола вакциной ни у Голиковой, ни у Поповой не поднималась температура и чувствуют они хорошо, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее стало известно, что в Москве открывают резервные госпитали для больных коронавирусом.