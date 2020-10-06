Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Путин рассказал о прививках от коронавируса двух высокопоставленных чиновниц

Антон Мельников
6 октября, 2020 20:10
1 мин
d
Pixabay

Президент России Владимир Путин рассказал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова прошли вакцинацию от COVID-19.

«Я хочу поприветствовать Владимира Вольфовича, он сказал, что он сделал прививку. Хочу вас проинформировать, правда, может, и не стоило об этом говорить, но, тем не менее, и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки», - сообщил глава РФ на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Путин добавил, что после укола вакциной ни у Голиковой, ни у Поповой не поднималась температура и чувствуют они хорошо, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее стало известно, что в Москве открывают резервные госпитали для больных коронавирусом.

темы
Владимир Путин
коронавирус
вакцина
Татьяна Голикова
Анна Попова
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!