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Facebook заблокировал аккаунт главного российского «борца» с IT-гигантами
30 июня, 2021 12:16
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Christoph Dernbach/dpa
Социальная сеть Facebook удалила аккаунт первого заместителя председателя Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича. Об этом журналист и медиаменеджер сообщил в своем Telegram-канале.
«Это к вопросу про мой тег #горькая_правда_про_IT. Когда уже у нас откроют представительства западных IT-компаний?..», — задался Малькевич вопросом.
Напомним, член ОП убежден, что жителей страны необходимо защищать от влияния зарубежных IT-гигантов. Он неоднократно призывал разработать законопроекты, направленные на регулирование американских компаний.
Ранее сообщалось о том, что РКН закончил одну «войну» с интернетом и анонсировал новую.
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