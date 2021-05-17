Роскомнадзор прекратил одну «войну» с интернетом и сразу же анонсировал новую

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Социальная сеть Twitter удалила более 91% информации, которая считается запрещенной в России. В связи с этим Роскомнадзор (РКН) принял решение снять замедление скорости доступа к ресурсу в «фиксированных сетях». При этом замедление трафика на мобильных устройствах действовать продолжит. В тоже время РКН может начать замедлять Facebook и YouTube. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению Роскомнадзора, соцсеть Twitter не удалила еще 563 сообщения с запрещенной в РФ информацией. В связи с этим ограничения на доступ к ресурсу с мобильных устройств продолжит действовать до полного удаления запрещенных данных. Также в ведомстве отметили «усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства».

Вместе с тем в настоящее время РКН фиксирует случаи размещения запрещенных материалов на других интернет-ресурсах. Среди них социальная сеть Facebook и видеосервис YouTube. Если администрации этих ресурсов не начнут выполнять требования ведомства, скорость доступа к ним могут также ограничить.

«В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», - говорится на сайте Роскомнадзора.

Между тем, решение ведомства частично снять ограничения с Twitter уже получило одобрение в Госдуме. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».