Этой ночью ушел под воду целый город в Свердловской области

Общество

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Город Нижние Серги в Свердловской области, где проживают 9 тысяч человек, затопило в результате сильных ливней. Реки Серебрянка и Сторожевая вышли из берегов - воды хлынула на улицы и снесла гаражи, машины, деревья и даже железный пешеходный мост.

Был подтоплен 231 жилой дом, где жили более 550 человек. Город обесточили из-за повреждения линий электропередач.

В Нижних Сергах введен режим чрезвычайной ситуации, передает Екатеринбург Онлайн. Жертв из-за потопа нет. Жителей пострадавших домов размещают в местном санатории и двух детских садах.

К утру 21 числа вода спала. Сотрудники МЧС и добровольцы расчищают улицы от мусора и засоров.

Ранее сильный дождь затопил несколько улиц и кварталов в Ростове-на-Дону.