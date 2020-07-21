Общество
Этой ночью ушел под воду целый город в Свердловской области
21 июля, 2020 09:11
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E1.ru
Город Нижние Серги в Свердловской области, где проживают 9 тысяч человек, затопило в результате сильных ливней. Реки Серебрянка и Сторожевая вышли из берегов - воды хлынула на улицы и снесла гаражи, машины, деревья и даже железный пешеходный мост.
Был подтоплен 231 жилой дом, где жили более 550 человек. Город обесточили из-за повреждения линий электропередач.
В Нижних Сергах введен режим чрезвычайной ситуации, передает Екатеринбург Онлайн. Жертв из-за потопа нет. Жителей пострадавших домов размещают в местном санатории и двух детских садах.
К утру 21 числа вода спала. Сотрудники МЧС и добровольцы расчищают улицы от мусора и засоров.
Ранее сильный дождь затопил несколько улиц и кварталов в Ростове-на-Дону.
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