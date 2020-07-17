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В Ростове-на-Дону людей и машины смывает с улиц из-за сильных дождей

Лилия Караева
17 июля, 2020 12:28
1 мин
Ливень в Ростове-на-Дону
Donday.ru

В результате сильных дождей в Ростове-на-Дону затопило несколько кварталов и улиц. Людей буквально смывает с улиц: передвигаться пешком невозможно, прохожих уносит течением.

От непогоды пострадали не только люди, но и машины. Некоторые затопило, другие уносит потоком воды. Маленькие авто не могут ездить по дорогам из-за высокого уровня воды.

Местами образовались настоящие водопады. Как пишет Telegram-канал «Подъем», в МЧС отмечают, что «подтоплений в городе не зафиксировано».

Ранее сообщалось о не менее 15 погибших в результате обильных дождей в Японии.

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происшествия
Ростов-на-Дону
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