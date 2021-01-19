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«Это совсем новый мир»: в Госдуме выступили за введение ковид-паспортов

Марьям Ибрагимова
19 января, 2021 12:27
1 мин
Flickr
Flickr

В Госдуме задумались о введение в России ковид-паспортов. По мнению главы комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова, это важная инициатива, которую необходимо поддержать. Однако есть нюанс – как быть с хранением и использованием данных пока непонятно.

«Нет никаких сомнений, что такая информация необходима для врачей, медиков и санэпидслужбы, а также для принятия управленческих и организационных решений», – цитирует Морозова ТАСС.

Депутат отметил, что в данном случае мог бы помочь искусственный интеллект, способный обрабатывать огромное количество информации, «это совсем новый мир», с которым необходимо взаимодействовать для грамотного планирования.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на входе в бары и рестораны у посетителей будут запрашивать ковид-паспорта.

темы
Россия
коронавирус
Госдума
антиковидные паспорта
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