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В Госдуме задумались о введение в России ковид-паспортов. По мнению главы комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова, это важная инициатива, которую необходимо поддержать. Однако есть нюанс – как быть с хранением и использованием данных пока непонятно.

«Нет никаких сомнений, что такая информация необходима для врачей, медиков и санэпидслужбы, а также для принятия управленческих и организационных решений», – цитирует Морозова ТАСС.

Депутат отметил, что в данном случае мог бы помочь искусственный интеллект, способный обрабатывать огромное количество информации, «это совсем новый мир», с которым необходимо взаимодействовать для грамотного планирования.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на входе в бары и рестораны у посетителей будут запрашивать ковид-паспорта.