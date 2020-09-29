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Люди разных возрастов из разных частей России добровольно летят в Ереван, чтобы принять участие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе и защитить свою Родину.

«Мы не наемники, мы добровольцы, мы едем на войну. И это последняя война», — заявил Znak.com один из добровольцев, член старейшей армянской партии «Дашнакцутюн» Гаспар.

По его словам, в Армении сейчас очереди в военкоматы, армяне со всего мира летят на подмогу в Ереван. Гаспар также заверяет, что сейчас в его старне формируют так называемый «батальонов смертников» — людей, которые готовы отдать свою жизнь за Родину.

«Мы не собирались начинать эту войну, мы просто жили мирно. Но если азербайджанцы не понимают и устраивают эту резню, мы готовы закончить войну в Баку», — сказал журналистам Гаспар.

Сколько приблизительно человек отправлись на защиту Армении — неизвестно.

Ранее МИД Турции заявил о готовности поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе. После этого турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-24. В результате атаки пилот погиб.