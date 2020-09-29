Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя в Нагорном Карабахе

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МИД Турции заявил о готовности поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара готова поддержать Баку в ситуации с Нагорным Карабахом как за столом переговоров, так и на поле боя.

Также он заявил, что в этом конфликте нельзя ставить Азербайджан и Армению на одну плоскость, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, заявил, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар с применением авиации по территории Армении.