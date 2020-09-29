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Политика
Минобороны Армении: Азербайджан нанес авиаудар по территории республики
29 сентября, 2020 10:53
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фото: Pixabay
Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар с применением авиации по территории Армении. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По словам Степанян, перед нанесением удара Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что Вооруженные силы Армении якобы обстреляли Дашкесанский район Азербайджана, пишет ТАСС.
Ранее посол республики в РФ Вардан Тоганян заявил, что Армения в случае необходимости готова обратиться к России за новыми поставками оружия.
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