Минобороны Армении: Азербайджан нанес авиаудар по территории республики

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Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар с применением авиации по территории Армении. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По словам Степанян, перед нанесением удара Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что Вооруженные силы Армении якобы обстреляли Дашкесанский район Азербайджана, пишет ТАСС.

Ранее посол республики в РФ Вардан Тоганян заявил, что Армения в случае необходимости готова обратиться к России за новыми поставками оружия.