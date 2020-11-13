«Это какой-то бред»: Илон Маск сдал 4 теста на коронавирус

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Основатель компании SpaseХ Илон Маск в своем Twitter-аккаунте рассказал, что сдал за один день четыре теста на COVID-19. Результаты его удивили.

«Это какой-то бред», - написал Маск. Он отметил, что тесты на проводились на одном и том же оборудовании, одним и тем же медиком.

Два теста дали положительный результат, а другие два - отрицательный. Маск рассказал, что у него были симптомы обычной простуды. Сейчас ему пришловсь сдать тест в другой лаборатории, ответ еще не получен, пишет «РИА Новости».

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