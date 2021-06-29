Новости – Люди
Люди
Эстония выбросит на помойку предназначенные для пожертвования другим странам вакцины от COVID-19
29 июня, 2021 11:39
1 мин
1 мин
Frank Hoermann/SVEN SIMON
В Эстонии испортилось более 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Известно, что власти намеревались отправить данные препараты в другие страны в качестве пожертвований, однако теперь их придется отнести на помойку.
Лекарственные средства стали непригодны из-за повышения температуры в месте их хранения. Как так получилось, специалистам предстоит выяснить, передает Sputnik Meedia в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что россияне отказываются ехать на море, лишь бы не получать вакцину от коронавируса.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку