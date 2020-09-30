«Есть закладки»: в России нашли утюги-шпионы с прослушкой

фото: Pixabay

В России нашли утюги со встроенной прослушкой. Об этом сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.

По словам Шпака, были обнаружены утюги иностранного производства, в которых установлены микрофоны. Чиновник отметил, что информация о прослушивающем оборудовании в бытовой технике не выдумка. «Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами», пишет «РИА Новости».

Ранее исследователь в области IT-технологий Мартин Хрон показал, что устройства, которые относятся к так называемой «умной» электронике могут быть взломаны. Специалист показал, к чему это может привести, сообщает SlashGear.