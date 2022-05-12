«Если не вы, то кто?»: Илон Маск получил письмо из «Азовстали» с просьбой о помощи
Командир 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины Сергей Волынский (Волына), находящийся в металлургическом комбинате «Азовсталь», обратился к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску с просьбой о помощи.
«Люди говорят, что вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Помогите нам выйти из «Азовстали», если не вы, то кто?», - обратился он к американскому миллиардеру и бизнесмену в Twitter.
В крайнем случае, Волынский ожидает получить от Маска какую-либо подсказку.
Предприниматель пока не отреагировал на обращение украинцы, но гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже успел отличиться и привлечь к себе внимание с помощью данной новости. Он посоветовал Маску прорыть подземный туннель до «Азовстали», либо добраться до комбината на марсианском корабле с целью эвакуировать «всех нацистских недобитков».
Ранее стало известно, сколько раненных людей находятся сейчас в «Азовстали», который штурмуют российские войска.