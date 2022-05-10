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Украина назвала численность оставшихся защитников «Азовстали». Раненых – сотни
10 мая, 2022 15:32
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На мариупольском заводе «Азовсталь», который продолжают штурмовать войска РФ, находится больше тысячи военных Украины. Среди них немало раненных. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.
«Более 1000 украинских солдат, включая сотни раненых, все еще находятся на осажденном российскими войсками металлургическом заводе »Азовсталь« в Мариуполе на юго-востоке Украины», - приводит её слова Ouest France.
Она пояснила, что бойцы укрываются в подземных туннелях металлургического завода. При этом среди них есть и люди с тяжелыми ранениями, которым требуется срочная эвакуация.
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