Эльвиру Набиуллину ни во что не ставят подчиненные

6 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила в Совете Федерации. Она говорила о своих заслугах в борьбе с инфляцией, о кредитовании бизнеса и прочих предсказуемых вещах. Но один момент оказался очень интересным…

Грефа не хватало

В одном помещении оказались две, пожалуй, самые стильные дамы российского политического бомонда – Валентина Матвиенко и Эльвира Набиуллина. Вот на кого надо равняться московским вице-мэркам, соревнующимся в дороговизне побрякушек: женщина должна выглядеть ухоженной вся, кольца от de Grisogono и серьги Van Cleef & Arpels сами по себе красоту не делают, только показывают неуместное богатство. Жаль, что на заседании не было еще одного видного специалиста по стилю – главы Сбербанка Германа Грефа. Тогда в Совфеде собрался бы настоящий цветник.

Но Герману Оскаровичу икалось где-то у экрана телевизора, поскольку вверенный ему «Сбер» упоминался во время отчета Набиуллиной многократно.

Эльвира Сахипзадовна рассказала сенаторам, что из 12 системно значимых банков, которые Центробанк соизволил оставить в стране после великой зачистки, 11 вовремя подключились к системе быстрых платежей (СБП), и лишь одному выписан штраф.

Сбербанку.

Тому самому, 50% + 1 акция которого принадлежат Центробанку. Это называется «контрольный пакет», то есть через собрание акционеров ЦБ вправе, например, просто сменить руководителей «Сбера», если те не выполняют поручения. Глава Сбербанка Герман Греф является наемным менеджером, и если он не хочет присоединяться к СБП, как того требует акционер, он по идее должен уйти

Со стороны ситуация выглядит иллюстрацией к бессмертной крыловской басне «Кот и Повар». Если вы не жертва ЕГЭ, то, несомненно, помните коллизию: Кот стащил жареного цыпленка («курченка») и грызет его, а обнаруживший это Повар читает ему нотацию вместо того, чтобы «власть употребить», то есть задать коту хорошую трепку. Соответственно, сообразительный «Васька слушает да ест», потому что совершенно не боится болтливого Повара.

Однажды зам – навсегда зам

Набиуллина чуть старше Грефа, карьеру она начала тоже раньше, ибо не делала перерыва на армию, в федеральной власти тоже оказалась раньше. В 1997-98 годах Эльвира Набиуллина была уже заместителем министра экономики Якова Уринсона, а Греф – «всего лишь» вице-губернатором Санкт-Петербурга при Владимире Яковлеве. Однако в 2000 году, когда власть в России сменилась, год в северной столице стал считаться за три, и министром экономики стал именно Греф, до этого возглавлявший Центр стратегических разработок (когда ж у нас, наконец, начнут сажать за написание стратегий в составе группы лиц по предварительному сговору?), а Набиуллина, помогавшая ему в этом Центре, вернулась в правительство в том же статусе зама Грефа. Правда, в 2003 году она ушла из правительства, чтобы… стать президентом того же самого Центра!

Бывших заместителей не бывает, и Набиуллина, которая по своему нынешнему статусу должна гонять Грефа как нашкодившего кота, по-прежнему испытывает пиетет к обошедшему ее на крутом повороте питерскому управленцу. Впору писать в офисах Сбербанка слоган «Если ты из СПб, тебе не нужен СБП»

Не спрашивай, с кого возьмут штраф…

Судя по всему, назначенный Центробанком штраф попадет именно на счета Центробанка. Данная сумма будет вычтена из прибыли Сбербанка, соответственно он заплатит чуть меньшие дивиденды, и в бюджет России, куда перечисляется «центробанковская» часть этих дивидендов, попадет меньше денег. То есть этим штрафом ЦБ фактически вытащил деньги из бюджета России и карманов частных акционеров – и забрал их себе. Неплохая комбинация.

Сбербанк заплатит штраф, соответственно у него будет меньше прибыль, меньше дивиденды, и государство недополучит часть дивидендов

Более того, Центробанк на правах собственника может инвестировать полученные деньги, например, в развитие Сбербанка… А то, может, к «Хорошколе» еще одну секретную дорогу построить придется. В общем, перспективная схема, надо присмотреться к ней внимательнее.

Безумный мир

Вы обратили внимание на то, что мы живем в некоем Зазеркалье, где стороны разума поменялись местами? Васька управляет поваром, хвост виляет собакой, Греф открыто издевается над Набиуллиной, и все они вместе пытаются определять судьбы России. Власть наемных менеджеров, рабовладение наоборот. Миллер, Греф, Сечин, Костин, Шувалов, Чубайс гораздо влиятельнее любого из членов кабинета Дмитрия Медведева, а возможно и самого президента.

Директор вытеснил собственника, исполнитель – творца. Никто не знает писателей, драматургов, поэтов, но все знают актеров, певцов и прочую дрянь, с которой приличные люди много веков и якшаться не думали. Слуги народа наживаются на своих нищих хозяевах – в этот парадокс неизменно упираются все выборные демократии

Мы далеки от того, чтобы сочувствовать Эльвире Набиуллиной – у этой дамы все хорошо, вы даже не представляете насколько. Она просто играет в игру, где на любом посту, даже президента, она всегда будет выполнять волю мужа (Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ) и любимого шефа, Германа Грефа. Такова уж ее бабья доля. Такова уж судьба России.