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Элла Памфилова призвала «гнать подальше мерзавцев» во время проведения выборов
15 сентября, 2021 14:12
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АГН Москва/Global Look Press
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова обратилась к членам избирательных комиссий за пару дней до проведения в стране выборов. Она призвала «гнать подальше мерзавцев», которые захотят повлиять на ход голосования, в том числе, оказывая давление, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее стало известно о том, что экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман принял решение побороться за кресло губернатора Свердловской области.
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