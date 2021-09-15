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Политика
Евгений Ройзман заявил о готовности посоревноваться за кресло губернатора Свердловской области
15 сентября, 2021 11:32
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Komsomolskaya Pravda/Russian Look
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет соревноваться в следующем году за кресло губернатора Свердловской области. Политик уже начал вести переговоры с партиями по поводу своего выдвижения.
При этом Ройзман не исключает того факта, что его не допустят до выборов из-за «муниципального фильтра», передает Telegram-канал «Погоны и галстуки».
Ранее стало известно о намерении партии «Яблоко» выдвинуть Ройзмана на пост главы вышеупомянутого российского региона.
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