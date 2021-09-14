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Политика
«Яблоко» хочет выдвинуть Евгения Ройзмана на пост губернатора
14 сентября, 2021 14:29
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Viktor Chernov/Russian Look
Партия центристского и левоцентристского толка «Яблоко» заявила о намерении выдвинуть экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области. Об этом рассказал сооснователь партии Григорий Явлинский.
Известно, что выборы главы региона должны состояться уже в следующем году. Явлинский считает Ройзмана ярким и интересным человеком, поэтому если данное предложение покажется ему интересным, «Яблоко» готово обсудить детали, передает «Коммерсантъ».
В апреле текущего года бывший мэр Екатеринбурга заявил, что готов принять участие в выборах губернатора области, если будет отменен муниципальный фильтр.
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Как вы думаете, Евгений Ройзман станет бороться в 2022 году за кресло губернатора Свердловской области?
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