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Евгений Ройзман захотел стать губернатором Свердловской области или вернуть себе кресло мэра

Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 10:38
1 мин
Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 10:38
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Russian Look
Komsomolskaya Pravda/Russian Look

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своих ближайших планах, и, как оказалось, участие в выборах в Госдуму среди них не значится. Бывший глава города заявил, что ему есть чем заняться, к тому же он убежден, что даже при поддержке партии дорога в Госдуму для него закрыта. Ройзман уверен – его либо не зарегистрируют, либо снимут.

При этом экс-глава Екатеринбурга подчеркнул, что не может просто уйти в сторону, несмотря на то, что существующую в стране систему ему не удастся изменить.

«Если будут выборы губернатора и будет отменен муниципальный фильтр, я готов принять в них участие. Если будут прямые выборы мэра, я тоже готов принять в них участие», – цитирует Ройзмана Znak.com.

Ранее сообщалось о том, что в Москве началась жаркая схватка за место Алексея Навального в оппозиции. По данным инсайдером, на это место метил и Ройзман.

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ТЕГИ
Выборы
Госдума
Екатеринбург
Свердловская область
Евгений Ройзман
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