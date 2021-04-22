«Схватка за место Навального»: Евгений Ройзман активизировался перед выборами в Госдуму

Политика

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман расскажет сегодня о своих политических планах. В том числе, о намерении выдвинуться на выборы в Государственную Думу. Пока Ройзман подбирает для себя подходящую политическую партию.

По словам источника, знакомого с ситуацией, бывший мэр уже ведет переговоры с администрацией президента по поводу своего выдвижения. Он может собрать большое количество голосов оппозиционно настроенных избирателей, оставшихся без своего лидера Алексея Навального, считает инсайдер.

«В либеральной тусовке Москвы идет жаркая схватка за место Навального. Ройзман — один из претендентов», – цитирует эксперта URA.RU.

Ранее Ройзман поведал о том, как бы он поступил на месте президента РФ после выхода расследования о дворце.