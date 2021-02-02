Евгений Ройзман написал для Путина текст достойного ответа на расследование о дворце

Политика

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, что сделал бы на месте президента России Владимира Путина после выхода расследования о дворце. Он считает правильным передать весь комплекс зданий под детский парк развлечений.

Ройзман полагает, что данная идея помогла бы Путину «красиво выйти из ситуации» и «нейтрализовать эффект» расследования.

«В прайм-тайм, в 7–8 часов вечера по всем каналам прерывается вещание и начинается прямое обращение президента к народу», — представил экс-мэр.

Он написал возможный текст обращения: «Уважаемые граждане России. Я посмотрел фильм Алексея Навального «Самая крупная взятка в мире» о дворце в Геленджике, где говорится о том, что дворец принадлежит мне. Даже не хочу вступать ни в какие споры, ни в какие разбирательства, а предлагаю сделать следующее: весь дворец, всю инфраструктуру и всю огромную территорию, инфраструктуру передать под создание детского парка развлечений, который мы назовем «Российский Диснейленд», который мы сделаем лучшим Диснейлендом в Европе, куда смогут приезжать дети со всей России и со всего мира. Указ об этом я подпишу сегодня». Текст приводит издание Znak.com.

Ранее вышло расследование оппозиционера Алексея Навального, в котором говорилось о «дворце Путина» в Геленджике. Его стоимость составляет 100 млрд рублей. Несколько подрядчиков подтвердили, что работали в резиденции. Путин отрицает связь с приписываемым ему дворцом.