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Электронные трудовые книжки расскажут о стаже работы россиян за всю жизнь

Марьям Ибрагимова
5 ноября, 2020 17:05
2 мин
Фото: мфц79.рф
Фото: мфц79.рф

Со следующего года электронные трудовые книжки станут еще более насыщенными. Граждане смогут вбивать в новый документ весь свой трудовой стаж. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, цифровые технологии должны развиваться, в частности, в сфере трудовых отношений. Правительство РФ приняло решение дать такую возможность россиянам. Так, с 1 января 2021 года в электронную трудовую книжку можно будет вносить записи о своем стаже за весь период работы, а не только с 1 января текущего года. В скором времени в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования» внесут соответствующие изменения.

«Использование электронной книжки позволит значительно упростить процедуру трудоустройства или предоставления сведений о своей трудовой деятельности», – цитирует премьер-министра ТАСС.

Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо будет направить запрос в Пенсионный фонд. Мишустин добавляет, что в дальнейшем узнать о трудовом стаже гражданина можно будет и через Единый портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что с 2021 года трудящиеся смогут предоставлять на работу электронные трудовые книжки.

темы
технологии
Мишустин
электронная трудовая книжка
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