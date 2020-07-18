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Трудовые книжки в привычном формате уходят в прошлое

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 13:39
1 мин
Photo
Flickr

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, согласно по которому с начала 2021 года трудящиеся смогут предоставлять на работу электронные трудовые книжки. О подписании постановления сообщила пресс-служба кабмина.

Электронная трудовая книжка станет доступна для россиян в их личном кабинете на сайте ПФР, а также на портале госуслуг. Кроме того, можно будет использовать приложения этих ресурсов на своем смартфоне.

При необходимости, будет возможность получить выписку из цифровой книжки как у последнего работодателя, так и в Пенсионном фонде или же в МФЦ.

Закон о введении электронных трудовых книжек действует с начала 2020 года. На данный момент, в Пенсионном фонде содержатся сведения о трудовой деятельности более 24.7 млн человек. До 2021 года будет сохраняться возможность завести бумажную версию документа. Далее для всех, начавших официально трудиться, будет доступен только электронный вариант.

темы
Михаил Мишустин
ПФР
трудовая книжка
1 мин