Трудовые книжки в привычном формате уходят в прошлое

Общество

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Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, согласно по которому с начала 2021 года трудящиеся смогут предоставлять на работу электронные трудовые книжки. О подписании постановления сообщила пресс-служба кабмина.

Электронная трудовая книжка станет доступна для россиян в их личном кабинете на сайте ПФР, а также на портале госуслуг. Кроме того, можно будет использовать приложения этих ресурсов на своем смартфоне.

При необходимости, будет возможность получить выписку из цифровой книжки как у последнего работодателя, так и в Пенсионном фонде или же в МФЦ.

Закон о введении электронных трудовых книжек действует с начала 2020 года. На данный момент, в Пенсионном фонде содержатся сведения о трудовой деятельности более 24.7 млн человек. До 2021 года будет сохраняться возможность завести бумажную версию документа. Далее для всех, начавших официально трудиться, будет доступен только электронный вариант.