Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден не соглашался выплачивать властям США $5 млн

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Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который теперь живет в России, опроверг информацию о том, что он согласился на выплату $5 млн правительству США от продаж его книги и публичных выступлений.

По его словам, телеканал CNN «неправильно передал эту информацию». Также Сноуден отметил, что у некго никогда не было таких денег.

«Нам, мне и Сноудену, ничего об этом не известно. Думаю, что это очередная спекуляция», - сказал адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы бывшего сотрудника АНБ.

Ранее Минюст США подал судебный иск к Сноудену после публикации его книги «Личное дело» из-за нарушения обязательства «о неразглашении». Как отметили в министерстве, правительство намерено собрать все доходы Сноудена от книги, сообщает «Интерфакс».

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужбы. Одним из главных откровений стала новость о прослушке переговоров зарубежных лидеров. Из-за преследований властей в Вашингтоне ему пришлось получить убежища в России.

Он считает, что, оказавшись тут, он «попал в ловушку». По его словам, он всегда выступал с критикой российского правительства. Но он не может покинуть нашу страну, ведь сейчас главная проблема для Сноудена - аннулированный Соединенными Штатами паспорт.