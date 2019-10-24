Сноуден недоволен своим пребыванием в России

Получив убежище в России, экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден все таки недоволен политикой властей. Он считает, что, оказавшись в России, он «попал в ловушку».

По его словам, он всегда выступал с критикой российского правительства. Но он не может покинуть нашу страну, ведь сейчас главная проблема для Сноудена - аннулированный Соединенными Штатами паспорт.

«Я критиковал президента России, я подвергал критике российские законы о слежке. Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал и где я оказался в ловушке, поскольку первоначально я направлялся в Латинскую Америку, а правительство США аннулировало мой паспорт, и я оказался в ловушке в России», заявил бывший сотрудник спецслужб.

Он также считает, что быть в оппозиции к властям точно также необходимо в России, как и в США, пишет «ТАСС».

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужбы. Одним из главных откровений стала новость о прослушке переговоров зарубежных лидеров. Из-за преследований властей в Вашингтоне ему пришлось получить убежища в России.

Сноуден, будучи в России, женился на своей девушке Линдси Милс.