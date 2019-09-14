Эдвард Сноуден тайно женился в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, будучи в России два года назад, женился на своей девушке Линдси Милс. Об этом он сообщил британской газете The Guardian.

Интервью скандально известного передачей секретных данных Сноудена было опубликовано в преддверии выхода мемуаров экс-агента АНБ.

Книга под названием «Личное дело» поступит в продажу 17 сентября в 20 странах. В ней Сноуден, в частности, расскажет о своей жизни в Москве.

Эдвард Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США, который в июне 2013 года передал газетам The Guardian и The Washington Post информацию о слежке сотрудниками АНБ за коммуникациями между гражданами разных стран мира.

В 2017 году он презентовал мобильное приложение защиты от слежки для правозащитников и журналистов.