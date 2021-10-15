Экс-президент США госпитализирован с заражением крови
Экс-лидер Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон госпитализирован в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на его кровоток. В настоящее время он получает всю необходимую помощь от докторов в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Ирвина Калифорнийского университета.
Врачи Альпеш Амин и Лиза Бардак, занимающиеся лечением бывшего президента Штатов, заявили, что Клинтону,поступившему в больницу во вторник, антибиотики вводили внутривенно, однако начиная с 15 октября его переводят на пероральный прием лекарственных средств.
«Урологические инфекции очень распространены среди пожилых людей, и они легко поддаются лечению, хотя могут быстро распространиться в кровоток. Жизненные показатели Клинтона стабильны», - цитирует врачей Клинтона CNN.
Они пояснили, что Клинтон находится в отделении интенсивной терапии по соображениям конфиденциальности и безопасности, а не потому, что ему нужна интенсивная терапия. Экс-лидер государства чувствует себя хорошо, общается с семьей и гуляет.
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