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Политика
Президент Чехии Милош Земан вновь госпитализирован
10 октября, 2021 14:17
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Jaroslav Ozana/CTK/Global Look press
Президент Милош Земан сегодня, 10 октября вновь был госпитализирован. Об этом сообщило чешское телевидение.
Скорая помощь выехала из ворот загородной резиденции президента. Земан был доставлен в Центральный военный госпиталь, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
77-летнего Земана уже госпитализировали в сентябре этого года. Тогда причиной называлось обезвоживание и легкое истощения главы Чехии.
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