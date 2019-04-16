Экспансия Сбербанка. Останется ли он государственным?

Об уровне амбиций главного банка Российской Федерации можно спросить, кого угодно. Да хотя бы «вражеский» Google. И он ответит:

Сбербанк готов быть первым абсолютно во всех сферах жизнедеятельности рядового и не только рядового россиянина, знающего, что даже если структура с неопределённой формой собственности под названием «Центробанк» и его руководитель Эльвира Сахипзадовна Набиуллина вырежут под корень все банки в России, Сбербанк останется на плаву.

Логику обывателя понять просто: «Сбербанк — государственный банк!»

Наивно полагает он и… допускает катастрофическую ошибку

В последние годы ключевой стратегией «Сбербанка России» является мимикрия — попытка во имя успешной борьбы за первенство на одной шестой части суши, принять облик государственной структуры №1.

А является ли Сбербанк государственным на деле? Большой вопрос.

Мимикрия «под государство» в условиях наличия в стране оголтелой «ностальгии по сильной руке» – стратегия на 100% беспроигрышная. Сегодня её используют все, кому не лень

Убедиться в этом можно, открыв свой почтовый ящик и обнаружив среди вороха подлежащих уничтожения цветастых листовок с предложением получить пиццу или быстрый кредит что-то напоминающее казённый серый бланк с грозным и пронзительно официозным текстом:

«Квартиросъёмщик! В период с 17 по 29 апреля вы можете воспользоваться своим конституционным правом, предусмотренным Федеральным Законом О суверенном интернете в Российской Федерации на установку оборудования Первого федерального интернет-провайдера».

Послушные выстраиваются в длинную очередь, сжимая в руках рекламную листовку, напоминающую повестку в прокуратуру или военкомат. Ведь троекратное повторение слова «федеральный» в России действует не хуже, чем «Крибле-крабле-бумс» в сказках Андерсена.

На деле интернет-провайдер, перепродающий втридорога социальный домашний интернет 128 кбит/с, ищет простаков. И абсолютно никого не интересует, что законопроект о суверенном интернете ещё не подписан главой государства. Как и то, что за углом те же самые услуги с той же гарантией качества может получить любой дурак.

Сбербанк — негосударственный банк!

Он усиленно мимикрирует под «государев банк», педалируя тему о том, что его история берёт своё начало в 1841 году. Дескать, именно тогда государь император Николай I высочайше повелел учредить сберкассы при Московской и Петербургской казнах.

С целью наилучшей и наиболее эффективной мимикрии под госбанк Сбербанк достаёт из архивов фотографии. На них солидные русские господа тянут в кассу свои сбережения, лоснясь от уверенности, что они не только не пропадут, но и будут преумножены.

Подчёркивается тут и там, что счета в таких кассах могли открывать не только господа, но и «люди разного звания» (именовавшиеся во времена Ивана Грозного «разной сволочью»)

Описываются преимущества тогдашнего «Сбербанка России», предлагавшего аж 4% перед немецкими (безусловно, загнивавшими) банками, которые могли отжалеть лишь 2,75%.

Приводятся истории о первых вкладчиках, например, о некоем Николае Антоновиче Кристофари, который первым принёс в 1841 году в банк максимально возможную по тем временам сумму – 10 рублей, получив первую сберкнижку.

Развесив уши, русский люд верит, что — спроси вот прямо сейчас у Германа Оскаровича Грефа: «Как там вклад этого Кристофари?» — он тотчас достанет из нагрудного кармана пиджака Visa Infinite от Сбербанка России:

— Вот, пожалуйста вам, вклад Николая Антоновича Кристофари с учётом индексации. Ношу у самого сердца, не забывая вынимать из пиджака перед химчисткой.

У потенциальных бабушек и дедушек, переводящих пенсии в Сбербанк России, такие рассказы не вызывают ничего кроме подлинного благоговения.

А что же на деле?

На деле к императорским кассам и даже сберкассам СССР Сбербанк имеет самое отдалённое отношение. Мимикрируя под государственную структуру, которая готова затмить ФМС (ныне — ГУВМ МВД), ГИБДД, МФЦ, ПФР, Росреестр и ещё десяток организаций, эта кредитно-финансовая структура государственной вовсе не является.

50% + одна «голосующая» акция Сбербанка принадлежит самой загадочной в России организации — Центробанку России, не подотчётному ни правительству, ни президенту России, ни, тем более, Госдуме, но имеющему спектр полномочий, которому могла бы позавидовать даже Святая Инквизиция.

И если кто-то (расстроенный вкладчик, обманутый пенсионер, а в перспективе — обладатель электронного российского паспорта или биометрических российских водительских прав, данные которых слиты в интернет) захочет оспорить действия претендующего на полномочия органа государственной власти Сбербанка, например, в администрации президента, то аппарат главы российского государства может на совершенно законных основаниях послать вас (а точнее переадресовать ваши претензии) в… ЦБ РФ.

Интереса ради. Кто владеет оставшимися 50% акций «Сбербанка»? Может быть, государство? Вовсе нет. Иными акционерами Сбербанка являются 8273 юрлиц и физлиц, доля которых в уставном капитале не превышает 2,84%. Имя их неизвестно. Подвиг — бессмертен.

Зато доля… иностранных — более 45%

Какой же это, спрашивается, госбанк? Вопрос, впрочем, риторический.

Надёжен ли Сбербанк?

Вне всяких сомнений. Как и вся Россия, где жизнь напоминает увлекательный триллер, написанный настоящими голливудскими профессионалами. Ты всё время в напряжении, и никогда не знаешь, что же случится в следующий момент.

А момент более чем интересный! Между руководителем Центробанка России и главой Сбербанка ещё в прошлом году пробежала чёрная кошка. Эльвира Набиуллина, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2018, упрекнула Германа Грефа в амбициях монополиста. А Герман Греф, думая не очень долго, предъявил Сахипзадовне за тенденцию к излишне жёсткому регулированию банковской сферы.

И Греф, и Набиуллина — влиятельные люди, находящиеся в стадии перманентной войны, отягощённой нежеланием Грефа присоединяться к системе быстрых платежей — проекту века от Центробанка России

Чем закончится война – предугадать невозможно. Но можно вспомнить старую добрую пословицу.

«Паны дерутся, а у холопов чубы трещат»

Какие действия будут приняты Центробанком России в отношении Сбербанка? И как отразится это на простых клиентах, якобы, «государственного банка РФ», слепо верящих в непотопляемость «Сбера»?

Покажет время.