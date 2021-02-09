Эксперты ВОЗ не смогли установить происхождения коронавируса

Общество

Установить источник попадания коронавируса на продуктовый рынок в Ухане оказалось невозможно. Такое заявление сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Продуктовый рынок китайского города Ухань считается местом зарождения пандемии COVID-19. Однако попытки определить, каким образом коронавирус попал на рынок, пока не дали результатов. Об этом заявил глава китайской экспертной комиссии по изучению вируса Лян Ваньнянь.

Отмечается, что ранние выявленные случаи коронавируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а также с другими рынками, пишет ТАСС.