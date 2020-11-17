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Эксперты предсказали обвал доллара из-за вакцины от коронавируса

Артем Денисов
17 ноября, 2020 03:05
1 мин
доллар
Фото: pixabay.com

Курс американской валюты может упасть на 20% в следующем году, если вакцины от COVID-19 будут широко распространены и помогут оживить торговлю во всем мире и привести к экономическому росту, считают аналитики Citigroup.

Также по доллару может ударить политика низких ставок Федеральной резервной системы США. Как следствие, инвесторы будут уходить из американских активов, и вкладывать деньги в международные.

Таким образом, вакцина от коронавируса принесет позитив на развивающиеся рынки, инвесторы придут туда в поисках риска, а доллар продолжит снижение, сообщает РБК.

Как сообщал ранее бывший глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч, доллар США может упасть в 2021 году на 35%.

По его словам, в настоящее время наблюдается ухудшение макроэкономического дисбаланса в США, подъем евро и юаня как жизнеспособных альтернатив.

темы
экономика
коронавирус
доллар
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