Прогноз: доллар США может упасть в следующем году на 35%

Фото: pixabay.com

Доллар США может упасть в 2021 году на 35%.

О причинах этого сообщил бывший глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч. По его словам, в настоящее время наблюдается ухудшение макроэкономического дисбаланса в США, подъем евро и юаня как жизнеспособных альтернатив.

По словам экономиста, нисходящее давление на доллар оказывает не только быстро дестабилизирующий дисбаланс сбережений и текущих операций, но и стратегия Федеральной резервной системы, которая ориентирована на средний уровень инфляции и сохранение базовой процентной ставки около нуля, пишут «Известия».

Напомним, прогноз главы Сбербанка Германа Грефа не оправдался. В июне банкир прогнозировал доллар до конца года в 60-62 рубля. При этом, он отметил неопределенность, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, которая может отразиться на цене российского рубля и других валют.