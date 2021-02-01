Общество

Стало известно, как туристу с пользой провести время в карантинном отеле и не сойти с ума.

Британский эксперт по путешествиям, побывавший в 80 странах, Ллойд Фиггинс сообщил, что важно побороть скуку и сосредоточиться на сохранении психического здоровья. Для этого необходимо составить расписание дел. Прописанный план поможет скоротать время, снизит стресс и сделает пребывание в комнате более терпимым.

По его словам, необходимо помнить про физкультуру, больше спать, провести детокс, больше общаться с близкими. Также Фиггинс советует больше читать, смотреть фильмы.

Кроме того, эксперт советует запланировать покупку чего-то важного и нужного, что порадует после карантина. Это может быть вещь, вкусная еда или гаджет, сообщает телеканал 360.

Ранее кабмин России снял запрет на въезд в РФ для граждан еще четырех стран — Вьетнама, Индии, Финляндии и Катара.

Отмечается, что въезд в Россию будет осуществляться через воздушные пункты пропуска.