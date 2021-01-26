Тропические страны вновь стали доступны российским туристам

Политика

Кабмин России снял запрет на въезд в РФ для граждан еще четырех стран — Вьетнама, Индии, Финляндии и Катара.

Отмечается, что въезд в Россию будет осуществляться через воздушные пункты пропуска.

Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран, — говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 27 января полёты будут осуществляться во Вьетнам из Москвы в Ханой, в Индию - из Москвы в Дели, в Финляндию - из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки, в Катар - из Москвы в Доху.

Ранее ограничения на въезд были введены из-за пандемии коронавируса.