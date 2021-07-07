Эксперимент с сокращенной рабочей неделей признан успешным
В Исландии признали успешным эксперимент с сокращенной рабочей неделей.
Таковы итоги эксперимента в ряде компаний. В нем участвовали 2,5 тысячи человек — более 1% от всего работающего населения страны. Эксперимент длился с 2015 по 2019 год.
В его рамках продолжительность рабочей недели сокращалась до 35–36 часов в неделю, тогда как стандартная рабочая неделя длится 40 часов. Сотрудники либо получали еще один выходной, либо работали один сокращенный день. Как оказалось, в большинстве случаев это либо увеличило производительность и качество труда, либо на них никак не отразилось. При этом сами участники эксперимента отметили позитивный эффект.
После эксперимента 86% работодателей, которые участвовали в эксперименте, окончательно перешли с 40-часовой рабочей недели на сокращенную, сообщает телеканал «360».
Напомним, в июне 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев выступал на международном форуме в Женеве и в числе прочего заявил: «Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта».