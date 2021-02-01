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Экс-мэра города Волжский в Волгоградской области Марину Афанасьеву признания виновной в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти двух человек. Ей предстоит отбывать наказание в колонии-поселения.

Известно, что инцидент случился в октябре прошлого года на автодороге Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград. Афанасьева ехала на своей машине вместе с двумя пассажирками. В какой-то момент она выехала на встречку, затем оказалась на левой обочине, а после опрокинулась в кювет. В результате происшествия находящиеся в машине женщины – 64-х и 66 лет – получили травмы, от которых скончались еще до приезда бригады «скорой».

Афанасьева полностью признала вину и выплатила потерпевшим 800 тысяч рублей, в колонии она проведет два года, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что мэр Томска Иван Кляйн стал фигурантом уже третьего уголовного дела.