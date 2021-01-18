Фото: en.admin.tomsk.ru

Следственный комитет возбудил в отношении арестованного мэра Томска Ивана Кляйна третье уголовное дело. Ранее его обвинили по двум эпизодам статьи о превышении полномочий. Источник ТАСС в правоохранительных органах не стал уточнять подробности третьего дела.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Кляйна сильно ухудшилось в СИЗО. Чиновнику предстоит просидеть в изоляторе до 13 марта. Свою вину в совершении преступлений он не признает. Его временно отстранили от должности главы города. К слову, уголовное дело было возбуждено и в отношении его жены.