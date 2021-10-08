Экс-концертного директора группы «Тату» нашли мертвым среди бутылок из-под спиртных напитков
Накануне, 7 октября, в столице похоронили 41-летнего экс-концертного директора легендарной группы «Тату» Евгения Шампорова. Его близкие не разглашают подробности смерти шоумена, но по официальной версии, он скончался из-за сердечной недостаточности.
Источники, близкие к ситуации, сообщают, что тело Шампорова было найдено на полу на кухне квартиры, которую он снимал. Везде был бардак, по помещению были раскиданы пустые бутылки из-под спиртных напиток, коих было огромное количество.
Певица Юлия Беретта, концертами которой Шампоров тоже занимался, написала в соцсетях,что он не стал её слушать и «не обратился к специалистам, которые могли помочь». Артистка не уточнила, какие проблемы тяготили шоумена, передает «360».
Евгений Шампоров сотрудничал также с певцом Арсением Бородиным и группой «Челси».
Ранее в Петербурге скончалась сестра Галины Старовойтовой.