Экономика Китая первой начала восстановление после начала пандемии

Общество

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Китай стал первой крупной экономикой, которая начала расти с начала пандемии коронавируса. В уходящем квартале, после снятия антивирусных блокировок и возобновления работы заводов и магазинов, фиксируется рост на 3,2%.

Китай, где в декабре 2020 года началась пандемия COVID-19, стал первой остановившейся экономикой и первой страной, которая начала затяжной процесс выздоровления. Еще в марте правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) заявляла, что вирус был взят под контроль.

«Национальная экономика перешла от замедления к росту в первой половине 2020 года», - сообщило Национальное бюро статистики КНР.

Некоторые экономисты крупнейших инвестиционных конгломератов считают, что Китай, скорее всего, восстановится быстрее, чем другие крупные экономики.

«Мы ожидаем постоянного улучшения в предстоящих кварталах», - цитирует Euronews Марселлу Чоу из инвестиционной компании JP Morgan Asset Management.

Специалисты отмечают, что причиной восстановления китайской экономики послужили решения КПК, которая использовала самые жесткие карантинные меры для борьбы с вирусом.

Ранее Росстат сообщил, что промышленное производство в России за июнь, второй месяц подряд, сократилось на 10%.