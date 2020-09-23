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Эффективность медицинской маски точно посчитали в Роспотребнадзоре
23 сентября, 2020 10:14
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фото: Pixabay
В Роспотребнадзоре заявили, что вероятность заражения различными респираторными инфекциями при ношении медицинской маски значительно снижается. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, ношение перчаток - в 1,3 раза.
Также ношение маски снижает вероятность инфицирования при контакте с больными в 1,8 раза, перчаток - в 2,7 раза, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции в России удастся остановить к лету следующего года. Такие сроки назвала главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» Марьяна Лысенко.
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