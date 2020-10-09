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«Единая Россия» передала в правительство долгожданное в народе предложение по пенсиям

Лилия Караева
9 октября, 2020 09:33
1 мин
Пенсионер
Pixabay.com

В правительство России направлены предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Автор изменений - фракция партии «Единая Россия».

Единороссы предлагают два варианта действий: поэтапную индексацию и единовременную. Оба варианта обсуждались с Пенсионным фондом и Министерством труда.

«В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», - сказал ТАСС первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею «Справедливой России» об индексации пенсий и дал поручение правительству подготовить соответствующие предложения. Поправки в Конституцию предполагают индексацию пенсий не реже раза в год. Они не уточняют, касается ли это работающих пенсионеров.

Напомним, пенсии работающим пенсионерам не индексируются с 1 января 2016 года. Данная мера была введена для уменьшения дефицита Пенсионного фонда. В октябре прошлого года ПФР сообщал, что денег на индексацию нет.

темы
Единая Россия
пенсии
индексация
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