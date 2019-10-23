Денег на восстановление индексации пенсионерам у ПФР нет

Для возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров потребуется порядка 368 миллиардов рублей, заявил руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Он подчеркнул. что на данный момент суммы, необходимой для восстановления индексации работающим пенсионерам в 2020 году, нет.

«Это большие деньги», — цитирует ТАСС слова главы ПФР.

Напомним, индексация пенсии работающих пенсионеров была прекращена в 2016 году. У неработающих пенсионеров пенсия по старости будет проиндексирована с 1 января 2020 года на 6,6%.

Ранее накопительную часть пенсий россиян снова заморозили. До введения моратория граждане могли распоряжаться деньгами самостоятельно, например, направлять деньги в страховую часть, увеличив баллы для расчета страховой пенсии.