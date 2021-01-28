Общество

На Украине попытались восстановить генеалогическое древо новоиспеченного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Итоги исследований показали, что он связан с княжеским родом потомков Рюрика.

До украинцев предками Байдена активно интересовался специалист французского портала Geneanet.org Тим Доулинг. Он выяснил, что в XIV-XV веках в Англии жил прямой предок лидера Штатов барон Саймон де Фельбригг — он был супругом дочери польского аристократа, княза Пшемыслава I Носака Малгожате Тешинской.

На Украине же выяснили, что Пшемыслав, в свою очередь, был сыном тешинского князя Казимира I и княгини Евфемии Мазовецкой. Его мать была внучкой короля Руси Юрия I, а бабушка Дюранса — дочерью Великого князя Киевского Мстислава Владимировича, старшего сына Владимира Мономаха.

Далее связь обнаруживается между польскими аристократами и династией Рюриковичей, среди которых числятся и Ярослав Мудрый, и Владимир Великий, и многие другие князья, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что на Украине свергли последнего российского революционера Владимира Ленина. Больше в стране нет памятников в открытых местах политическому деятелю.