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Общество
На Украине свергли последнего Владимира Ленина
27 января, 2021 16:07
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facebook.com
На Украине снесли последний памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Об этом на своей странице в Facebook написал глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков – известен борьбой с коммунистической символикой.
«Пал последний памятник Ленину на территории Украины! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории)», – сообщил он в соцсети.
Поздняков добавил, что памятник располагался в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области, и в заключение поздравил украинцев с этим событием.
Ранее сообщалось о том, что Украина может «разойтись по швам» сшитым «дедушкой Лениным» в 1918 году.
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