Общество

На Украине снесли последний памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Об этом на своей странице в Facebook написал глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков – известен борьбой с коммунистической символикой.

«Пал последний памятник Ленину на территории Украины! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории)», – сообщил он в соцсети.

Поздняков добавил, что памятник располагался в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области, и в заключение поздравил украинцев с этим событием.

Ранее сообщалось о том, что Украина может «разойтись по швам» сшитым «дедушкой Лениным» в 1918 году.