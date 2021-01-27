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На Украине свергли последнего Владимира Ленина

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 16:07
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 16:07
1 мин
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На Украине снесли последний памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Об этом на своей странице в Facebook написал глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков – известен борьбой с коммунистической символикой.

«Пал последний памятник Ленину на территории Украины! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории)», – сообщил он в соцсети.

Поздняков добавил, что памятник располагался в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области, и в заключение поздравил украинцев с этим событием.

Ранее сообщалось о том, что Украина может «разойтись по швам» сшитым «дедушкой Лениным» в 1918 году.

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