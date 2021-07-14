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Джеки Чан решил податься в политику
14 июля, 2021 06:35
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
67-летний китайский актер, режиссер и продюсер Джеки Чан заявил о своем желании стать членом Коммунистической партии Китая.
Он назвал КПК «замечательной», так как ее разговоры и обещания обязательно исполняется «в течение нескольких десятилетий». «Я бы хотел стать членом КПК», - сказал известный актер, сообщает South China Morning Post.
Напомним, несколько лет назад Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма «Авангард». Во время сцены с перестрелкой он застрял под камнем в море и не смог выбраться без помощи коллег.
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