Джеки Чан чуть не погиб во время перестрелки на съемках
Китайский актер и каскадер Джеки Чан едва не утонул на съемках нового фильма «Авангард». Во время сцены с перестрелкой он застрял под камнем в море и не смог выбраться без помощи коллег.
Об этом актер рассказал на пресс-конференции в Пекине. Чан заявил, что очень испугался, но не поддался панике. На помощь актеру пришли коллеги — съемочная группа вовремя вытащила его из воды.
Инцидент заставил поволноваться всех присутствующих на съемках. После актеру пришлось успокаивать режиссера фильма — Стэнли Тонга, пишет «ПолитЭксперт». Картина с Джеки Чаном выйдет на экраны в январе 2020 года.
Ранее суд в Москве отклонил иск обанкротившейся российской кинокомпании к Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану. С актеров хотели взыскать 216,6 млн рублей.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!