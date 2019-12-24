Джеки Чан чуть не погиб во время перестрелки на съемках

Китайский актер и каскадер Джеки Чан едва не утонул на съемках нового фильма «Авангард». Во время сцены с перестрелкой он застрял под камнем в море и не смог выбраться без помощи коллег.

Об этом актер рассказал на пресс-конференции в Пекине. Чан заявил, что очень испугался, но не поддался панике. На помощь актеру пришли коллеги — съемочная группа вовремя вытащила его из воды.

Инцидент заставил поволноваться всех присутствующих на съемках. После актеру пришлось успокаивать режиссера фильма — Стэнли Тонга, пишет «ПолитЭксперт». Картина с Джеки Чаном выйдет на экраны в январе 2020 года.

Ранее суд в Москве отклонил иск обанкротившейся российской кинокомпании к Арнольду Шварценеггеру и Джеки Чану. С актеров хотели взыскать 216,6 млн рублей.

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