Суд не рискнул рассматривать иск к Джеки Чану и Шварценеггеру
Московский Арбитражный суд отклонил иск обанкротившейся кинокомпании «Русский фильм группы» против китайской China Film Group.
Суть претензий заключалась в том, что «РФГ» финансировала фильм «Тайна печати дракона» — русско-китайский проект с участием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, но доход с него получить так и не смогла.
В связи с этим кинокомпания хотела взыскать с актеров 216,6 млн рублей.
Однако, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные данные, суд даже не стал рассматривать ходатайство и вернул кинокомпании иск.
Ранее дочь актера Брюса Ли актриса Шеннон Ли жестко раскритиковала американского режиссера Квентина Тарантино за его отзыв о ее отце. Тарантино назвал легенду боевых искусств «довольно высокомерным».
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