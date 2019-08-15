Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «помолчать»

Дочь актера Брюса Ли актриса Шеннон Ли жестко раскритиковала американского режиссера Квентина Тарантино за его отзыв о ее отце. Ранее Тарантино назвал легенду боевых искусств «довольно высокомерным».

«Мог бы промолчать, это было бы мило с его стороны. Или мог бы извиниться и сказать: "На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего фильма. Но не стоит думать, что он действительно был таким», заявила она в интервью Variety, передаёт РИА «Новости».

Ранее Шеннон достаточно высоко оценила новую картину Тарантино «Однажды в Голливуде», где режиссер изобразил Брюса Ли побежденным и оскорбленным в драке.

В первый день проката 8 августа «Однажды в Голливуде» заработал 125 миллионов рублей в России и СНГ.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Режиссер лично представил свою новую картину в Москве. После этого российские либералы раскритиковали Тарантино за прогулку по Кремлю с министром культуры Владимиром Мединским.